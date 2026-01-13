POL-PDLD: Edesheim - Ofenfertiges Brennholz entwendet
Edesheim (ots)
Unbekannte haben über den Jahreswechsel (genaue TZ: 30.12.2025 bis 08.01.2026) 1,5m3 ofenfertiges Brennholz von einem eingezäunten Grundstück in den Kappesgärten entwendet. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell