Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Ofenfertiges Brennholz entwendet

Edesheim (ots)

Unbekannte haben über den Jahreswechsel (genaue TZ: 30.12.2025 bis 08.01.2026) 1,5m3 ofenfertiges Brennholz von einem eingezäunten Grundstück in den Kappesgärten entwendet. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

