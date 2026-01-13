POL-PDLD: Edesheim - Ofenfertiges Brennholz entwendet

Germersheim (ots) - Gestern Mittag bekam eine 94-Jährige aus Germersheim Besuch von einer angeblichen Bekannten der Familie. Als er Geschirr und Bilder aus der Wohnung kaufen wollte, wurde sie skeptisch und forderte ihn auf, ihre Wohnung zu verlassen. Erst im Nachgang stellte sich heraus, dass der unbekannte Dieb eine günstige Gelegenheit nutzte und die Geldbörse seines Opfers mitnahm. Rückfragen bitte an: ...

mehr