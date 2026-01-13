PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Diebstahl aus Wohnung

Germersheim (ots)

Gestern Mittag bekam eine 94-Jährige aus Germersheim Besuch von einer angeblichen Bekannten der Familie. Als er Geschirr und Bilder aus der Wohnung kaufen wollte, wurde sie skeptisch und forderte ihn auf, ihre Wohnung zu verlassen. Erst im Nachgang stellte sich heraus, dass der unbekannte Dieb eine günstige Gelegenheit nutzte und die Geldbörse seines Opfers mitnahm.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

