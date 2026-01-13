PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Landau (ots)

Nachtrag zum Brand eines Wohnhauses in Insheim

Link zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6191061

Wie bereits berichtet, wurde bei dem Brand eines Wohnhauses in Insheim ein 45-jähriger Bewohner lebensgefährlich verletzt. Der Mann ist nun im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Zur Klärung der Brandursache wurde ein Brandsachverständiger beauftragt, der die Brandstätte inzwischen zusammen mit Ermittlern der Kriminalpolizei Landau begangen hat.

Dabei konnte, aufgrund der starken Brandzehrung, die Brandursache bislang nicht abschließend geklärt werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen, ist davon auszugehen, dass der Brand im Erdgeschoss seinen Ursprung hatte. Das Feuer ist mit großer Wahrscheinlichkeit im Wohnzimmer, wo ursprünglich ein Sofa stand, ausgebrochen. Es liegen derzeit keine Anhaltspunkte für ein Einwirken Dritter vor.

Das endgültige Gutachten des Brandsachverständigen liegt noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 10:03

    POL-PDLD: Germersheim - Diebstahl aus Wohnung

    Germersheim (ots) - Gestern Mittag bekam eine 94-Jährige aus Germersheim Besuch von einer angeblichen Bekannten der Familie. Als er Geschirr und Bilder aus der Wohnung kaufen wollte, wurde sie skeptisch und forderte ihn auf, ihre Wohnung zu verlassen. Erst im Nachgang stellte sich heraus, dass der unbekannte Dieb eine günstige Gelegenheit nutzte und die Geldbörse seines Opfers mitnahm. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 08:01

    POL-PDLD: Wörth - Unfall mit verletzter Person

    Wörth am Rhein (ots) - Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin fuhr am 12.01.26 gegen 15:25h bei Wörth von der B9 ab und wollte nach links in die Daimlerstraße in Richtung Wörth abbiegen. An der Einmündung zur Daimlerstraße musste sie Vorfahrt gewähren. Ein von rechts kommender PKW-Fahrer verzichtete auf seine Vorfahrt und wollte die 24-Jährige abbiegen lassen. Die Frau fuhr los, übersah dabei aber den von links kommenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren