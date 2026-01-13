Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Landau (ots)

Nachtrag zum Brand eines Wohnhauses in Insheim

Link zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6191061

Wie bereits berichtet, wurde bei dem Brand eines Wohnhauses in Insheim ein 45-jähriger Bewohner lebensgefährlich verletzt. Der Mann ist nun im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Zur Klärung der Brandursache wurde ein Brandsachverständiger beauftragt, der die Brandstätte inzwischen zusammen mit Ermittlern der Kriminalpolizei Landau begangen hat.

Dabei konnte, aufgrund der starken Brandzehrung, die Brandursache bislang nicht abschließend geklärt werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen, ist davon auszugehen, dass der Brand im Erdgeschoss seinen Ursprung hatte. Das Feuer ist mit großer Wahrscheinlichkeit im Wohnzimmer, wo ursprünglich ein Sofa stand, ausgebrochen. Es liegen derzeit keine Anhaltspunkte für ein Einwirken Dritter vor.

Das endgültige Gutachten des Brandsachverständigen liegt noch nicht vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell