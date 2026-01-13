POL-PDLD: Edesheim - Verfärbung am Modenbach
Edesheim (ots)
Bereits am 11.01.2026 wurde am Rückhaltebecken des Modenbachs an der Ludwigstraße eine türkisfarbene Verfärbung gemeldet. Wasserproben wurden zeitnah entnommen, die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise zur möglichen Ursache der Verfärbung nimmt die Polizei in Edenkoben unter Tel 06323 9550 entgegen.
