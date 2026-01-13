PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Verfärbung am Modenbach

POL-PDLD: Edesheim - Verfärbung am Modenbach
  • Bild-Infos
  • Download

Edesheim (ots)

Bereits am 11.01.2026 wurde am Rückhaltebecken des Modenbachs an der Ludwigstraße eine türkisfarbene Verfärbung gemeldet. Wasserproben wurden zeitnah entnommen, die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise zur möglichen Ursache der Verfärbung nimmt die Polizei in Edenkoben unter Tel 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
David Vogel

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 08:01

    POL-PDLD: Wörth - Unfall mit verletzter Person

    Wörth am Rhein (ots) - Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin fuhr am 12.01.26 gegen 15:25h bei Wörth von der B9 ab und wollte nach links in die Daimlerstraße in Richtung Wörth abbiegen. An der Einmündung zur Daimlerstraße musste sie Vorfahrt gewähren. Ein von rechts kommender PKW-Fahrer verzichtete auf seine Vorfahrt und wollte die 24-Jährige abbiegen lassen. Die Frau fuhr los, übersah dabei aber den von links kommenden ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 08:00

    POL-PDLD: Wörth/Kandel - Eisplatten fallen von LKWs

    Wörth/Kandel (ots) - Am frühen Morgen des 12.01.26 bei noch frostigen Temperaturen beschädigten herunterfallende Eisplatten von Sattelzugaufliegern zwei Fahrzeuge. Der erste Unfall ereignete sich auf der B9 bei Wörth. Hier flog die Eisplatte direkt auf die Windschutzscheibe eines PKW und beschädigte diese so stark, dass der PKW abgeschleppt werden musste. Gegen den LKW Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 07:03

    POL-PDLD: Landau - Betrug durch virtuelle Bekanntschaft

    Landau (ots) - Ein angeblich berühmter irischer Sänger stellte über das Internet Kontakt zu einer 73-Jährigen Geschädigten her. Der irische Sänger teilte mit, dass er die 73-Jährige besuche wolle, wenn diese ihm vorab 7000 Pfund überweisen würde. Das Geld wurde überwiesen, der Sänger erschien nicht. Es dürfte sich bei der Bekanntschaft nicht um einen berühmten Sänger, sondern vielmehr um Betrüger gehandelt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren