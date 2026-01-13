PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Betrug durch virtuelle Bekanntschaft

Landau (ots)

Ein angeblich berühmter irischer Sänger stellte über das Internet Kontakt zu einer 73-Jährigen Geschädigten her. Der irische Sänger teilte mit, dass er die 73-Jährige besuche wolle, wenn diese ihm vorab 7000 Pfund überweisen würde. Das Geld wurde überwiesen, der Sänger erschien nicht. Es dürfte sich bei der Bekanntschaft nicht um einen berühmten Sänger, sondern vielmehr um Betrüger gehandelt haben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Nähere Informationen zur Betrugsmasche "Scamming" können hier eingesehen werden:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

