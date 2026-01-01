Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Unkel (ots)

Am Neujahrsmorgen gegen 06.45 Uhr wurde der Polizeiinspektion Linz ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW auf der B 42 bei Unkel Heister gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass die 57-jährige Unfallfahrerin aufgrund von Alkoholeinfluss über die Gegenfahrbahn in die Böschung fuhr und dort gegen einem Baum prallte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Die Fahrerin, die selbstständig das Fahrzeug verlassen hatte, wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Hier wurde ihr auch eine Blutprobe entnommen. Am PKW entstand ein Totalschaden. Der PKW wurde abgeschleppt. Der Führerschein der Fahrerin wurde sichergestellt.

