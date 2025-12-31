PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Unkel (ots)

Am 30.12.2025 kam es gegen 18:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Ampelanlage, Linzer Straße / B42. Die Geschädigte befuhr die Linzer Straße aus Richtung Vorteil Center kommend und beabsichtigte nach links auf die B42 in Richtung Rheinbreitbach aufzufahren. Aufgrund der Verkehrslage musste sie anhalten. Der Unfallverursacher, der ebenfalls die Linzer Straße in gleicher Richtung befuhr, beabsichtigte auf die B42 in Richtung Linz aufzufahren. Hierbei bog er in einem zu weiten Bogen ab und touchierte das haltende Fahrzeug der Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644-9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
