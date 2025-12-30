Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand eines Altkleidercontainers

Kleinmaischeid (ots)

Am 30.12.2025 wurde die Polizei in Straßenhaus gegen 16:30 Uhr wegen eines brennenden Altkleidercontainers in Kleinmaischeid am Dorfgemeinschaftshaus alarmiert. Nach ersten Ermittlungen vor Ort dürfte der Brand durch einen Böllerwurf durch eine Personengruppe im Alter von ca. 10-15 Jahren verursacht worden sein. Durch den Brand wurde der Inhalt des Containers zerstört.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell