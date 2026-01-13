Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Unfall mit verletzter Person

Wörth am Rhein (ots)

Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin fuhr am 12.01.26 gegen 15:25h bei Wörth von der B9 ab und wollte nach links in die Daimlerstraße in Richtung Wörth abbiegen. An der Einmündung zur Daimlerstraße musste sie Vorfahrt gewähren. Ein von rechts kommender PKW-Fahrer verzichtete auf seine Vorfahrt und wollte die 24-Jährige abbiegen lassen. Die Frau fuhr los, übersah dabei aber den von links kommenden bevorrechtigten Transporter. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 24-Jährige und ihr Beifahrer erlitten Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Transporters wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell