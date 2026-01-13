PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Unfall mit verletzter Person

Wörth am Rhein (ots)

Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin fuhr am 12.01.26 gegen 15:25h bei Wörth von der B9 ab und wollte nach links in die Daimlerstraße in Richtung Wörth abbiegen. An der Einmündung zur Daimlerstraße musste sie Vorfahrt gewähren. Ein von rechts kommender PKW-Fahrer verzichtete auf seine Vorfahrt und wollte die 24-Jährige abbiegen lassen. Die Frau fuhr los, übersah dabei aber den von links kommenden bevorrechtigten Transporter. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 24-Jährige und ihr Beifahrer erlitten Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Transporters wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 08:00

    POL-PDLD: Wörth/Kandel - Eisplatten fallen von LKWs

    Wörth/Kandel (ots) - Am frühen Morgen des 12.01.26 bei noch frostigen Temperaturen beschädigten herunterfallende Eisplatten von Sattelzugaufliegern zwei Fahrzeuge. Der erste Unfall ereignete sich auf der B9 bei Wörth. Hier flog die Eisplatte direkt auf die Windschutzscheibe eines PKW und beschädigte diese so stark, dass der PKW abgeschleppt werden musste. Gegen den LKW Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 07:03

    POL-PDLD: Landau - Betrug durch virtuelle Bekanntschaft

    Landau (ots) - Ein angeblich berühmter irischer Sänger stellte über das Internet Kontakt zu einer 73-Jährigen Geschädigten her. Der irische Sänger teilte mit, dass er die 73-Jährige besuche wolle, wenn diese ihm vorab 7000 Pfund überweisen würde. Das Geld wurde überwiesen, der Sänger erschien nicht. Es dürfte sich bei der Bekanntschaft nicht um einen berühmten Sänger, sondern vielmehr um Betrüger gehandelt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren