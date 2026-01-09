Polizei Gütersloh

POL-GT: Junger Mann entblößt sich

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Ein ca. 17- 23 Jahre alter Mann zeigte sich Donnerstagabend (08.01., 20.45 Uhr) vor einem Supermarkt einer Frau gegenüber in schamverletzender Weise. Zudem sprach er sie an. Die Tat ereignete sich vor einem Supermarkt an der Gartenstraße.

Der Unbekannte war wurde als schlank mit dunklen Haaren beschrieben. Er trug eine weiße Mütze, eine dunkelblaue Jacke und eine hellblaue Jeanshose.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell