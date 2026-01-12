Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Diebstahl von Sanitäranlagen

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

In der Tanzstraße wurden am frühen Montagmorgen (TZ:12.01.2026, 00.13 Uhr) ein 19 Jahre alter Mann sowie eine 22 Jahre Begleiterin dabei beobachtet, wie sie an einer Baustelle neuwertige Sanitärmaterialien in ihr Fahrzeug verluden. Vor Ort konnten die beiden angetroffen werden. Auf Befragen gaben sie an, dass sie davon ausgingen, dass die Materialien zur freien Verfügung für jedermann abgestellt worden seien. Da dem nicht so war, wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell