Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Diebstahl von Sanitäranlagen

Edenkoben (ots)

In der Tanzstraße wurden am frühen Montagmorgen (TZ:12.01.2026, 00.13 Uhr) ein 19 Jahre alter Mann sowie eine 22 Jahre Begleiterin dabei beobachtet, wie sie an einer Baustelle neuwertige Sanitärmaterialien in ihr Fahrzeug verluden. Vor Ort konnten die beiden angetroffen werden. Auf Befragen gaben sie an, dass sie davon ausgingen, dass die Materialien zur freien Verfügung für jedermann abgestellt worden seien. Da dem nicht so war, wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

