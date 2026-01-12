PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen am Wochenende durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Bad Bergzabern (ots)

Am Samstag und Sonntag wurden durch die Polizei Bad Bergzabern insgesamt vier Autofahrer (56, 46, 40 und 21 Jahre alt) kontrolliert, die unter Drogeneinfluss standen. Einer der Männer stand mit 0,91 Promille zusätzlich unter dem Einfluss von Alkohol. Alle vier Männer erwarten Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Zudem wurden acht Gurtverstöße und dreizehn Fahrzeuge mit Mängeln festgestellt. Insbesondere in der "dunklen Jahreszeit" sollte die Beleuchtung des Fahrzeuges vor Fahrtantritt überprüft werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 07:48

    POL-PDLD: Kapellen-Drusweiler - Halter von schwarzer Katze mit weißen Pfoten gesucht

    Kapellen-Drusweiler (ots) - Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Katze und einem Auto kam es heute kurz nach Mitternacht auf der B427 bei Kapellen-Drusweiler. Da die schwarze Katze mit weißen Pfoten hierbei verletzt wurde, wurde sie an den tierärztlichen Notdienst übergeben. Der Besitzer wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden, um den ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 08:33

    POL-PDLD: Überwachung des Nachtfahrverbotes - Weiterfahrt untersagt!

    B10 (Annweiler) (ots) - In den frühen Sonntagmorgenstunden wurde das Nachtfahrverbot auf der B10 durch Beamte der Polizei Landau überwacht. Innerhalb einer Stunde wurden insgesamt sechs LKW kontrolliert, welche allesamt die B10 berechtigt befuhren. Jedoch konnte festgestellt werden, dass die Berufskraftfahrerqualifikation eines 49-jährigen LKW-Fahrers abgelaufen ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 08:31

    POL-PDLD: Rollerfahrerin ohne gültige Fahrerlaubnis

    Landau (ots) - Am Samstagmittag, den 10.01.2026 gegen 13:15 Uhr wurde eine Rollerfahrerin auf einem Feldweg im Bereich der Wollmesheimer Höhe in Landau einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei händigte die 37-Jährige Fahrerin einen vietnamesischen Führerschein samt Übersetzung aus. Bei einer Überprüfung konnte festgestellt werden, dass die 37-Jährige bereits mehrere Jahre in Deutschland wohnt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren