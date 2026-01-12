Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen am Wochenende durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Bad Bergzabern (ots)

Am Samstag und Sonntag wurden durch die Polizei Bad Bergzabern insgesamt vier Autofahrer (56, 46, 40 und 21 Jahre alt) kontrolliert, die unter Drogeneinfluss standen. Einer der Männer stand mit 0,91 Promille zusätzlich unter dem Einfluss von Alkohol. Alle vier Männer erwarten Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Zudem wurden acht Gurtverstöße und dreizehn Fahrzeuge mit Mängeln festgestellt. Insbesondere in der "dunklen Jahreszeit" sollte die Beleuchtung des Fahrzeuges vor Fahrtantritt überprüft werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell