Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kapellen-Drusweiler - Halter von schwarzer Katze mit weißen Pfoten gesucht

Kapellen-Drusweiler (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Katze und einem Auto kam es heute kurz nach Mitternacht auf der B427 bei Kapellen-Drusweiler. Da die schwarze Katze mit weißen Pfoten hierbei verletzt wurde, wurde sie an den tierärztlichen Notdienst übergeben. Der Besitzer wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden, um den Kontakt zu vermitteln.

