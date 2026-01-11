Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 10.01.2026 im Zeitraum von 03:15 Uhr bis 03:45 Uhr brachen bislang Unbekannte gewaltsam ein Fenster einer Gaststätte in der Oberen Hauptstraße in Herxheim auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 350 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter Tel.: 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell