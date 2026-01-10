PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen

Rheinzabern (ots)

Am Samstagmittag, den 10.01.2026, um 13:25 Uhr wurde die Polizeiinspektion Wörth am Rhein durch mehrere Verkehrsteilnehmer über einen verunfallten Pkw auf der Bundesstraße 9, Höhe der Anschlussstelle Neupotz in Fahrtrichtung Germersheim informiert. Nach bisherigen Ermittlungen kam der alleinbeteiligte Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im dortigen Acker zum Stehen. Am Pkw entstand Totalschaden in einer Höhe von ca. 20 000EUR. Der 24-Jährige Fahrer und dessen 31-Jähriger Beifahrer wurden beim Unfallgeschehen schwerverletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Es wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs bestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Bissinger, Pressestelle

Telefon: 07271 - 92210
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

