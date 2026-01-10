Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am Freitag, den 09.01.2026 im Zeitraum von 14:30 Uhr bis ungefähr 18:45 Uhr brachen bislang Unbekannte in Abwesenheit der Bewohner gewaltsam die Terassentür eines Wohnanwesens in der Heinrich-Diehl-Straße in Landau auf und entwendeten Wertgegenstände im Wert von 400 Euro.

Zeugenhinweise, insbesondere bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Heinrich-Diehl-Straße in Landau, nimmt die Polizei Landau unter Tel.: 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell