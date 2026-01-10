Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Alkohol im Straßenverkehr

Germersheim (ots)

Der Werkschutz einer Firma informierte am 09.01.2026 gegen 20.00 Uhr die Polizei Germersheim über einen auffälligen LKW-Fahrer, der zuvor das Firmengelände im Industriegebiet Germersheim befahren hatte. Die eingesetzten Polizeikräften konnten den Fahrer vor Ort antreffen. Während der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Dem 47-jährigen Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

