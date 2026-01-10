PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Alkohol im Straßenverkehr

Germersheim (ots)

Der Werkschutz einer Firma informierte am 09.01.2026 gegen 20.00 Uhr die Polizei Germersheim über einen auffälligen LKW-Fahrer, der zuvor das Firmengelände im Industriegebiet Germersheim befahren hatte. Die eingesetzten Polizeikräften konnten den Fahrer vor Ort antreffen. Während der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Dem 47-jährigen Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274/9580


https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren