PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS Insheim - Verkehrsunfall durch herabfallende Eisplatten

POL-PDLD: A65/AS Insheim - Verkehrsunfall durch herabfallende Eisplatten
  • Bild-Infos
  • Download

A65/AS Insheim (ots)

Kurz vor 10.30 Uhr kam es gestern Morgen (08.01.2026) auf der A65, AS Insheim (Fahrtrichtung Ludwighafen) zu einem Verkehrsunfall, weil Eisplatten von der Plane eines vorausfahrenden LKW`s auf zwei folgende Fahrzeuge fielen. Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei appelliert: Wenn im Winter frischer Schnee gefallen ist, sollten Autofahrende besonders auf Lkw mit Planendächern achten. Wenn die Temperaturen, vor allem nachts, unter den Gefrierpunkt sinken, kann angesammeltes Wasser auf Dächern von Lkw gefrieren. Tagsüber, wenn die Temperaturen wieder ansteigen, lösen sich die Eisplatten oder Schneelasten während der Fahrt und können unkontrolliert herabfallen. Sicheres Autofahren ist dann nicht mehr garantiert. Verliert ein Lkw oder ein Pkw während der Fahrt Eisstücke oder feste Schneereste von seiner Ladefläche oder vom Dach, begeht die Person am Steuer eine Verkehrsordnungswidrigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 09:18

    POL-PDLD: Albersweiler - Nach Sachbeschädigung Tierabwehrspray eingesetzt

    Albersweiler (ots) - Am 09.01.2026 konnte gegen 22:50 Uhr ein 30-Jähriger in Albersweiler über die Videoüberwachung seiner Haustür erkennen, dass diese aktuell von einer männlichen Person beschädigt wird. Auf Ansprache entfernte sich die männliche Person. Der 30-Jährige nahm die Verfolgung auf. Es kam zu einer Rangelei der beiden Personen, wobei auch ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 09:17

    POL-PDLD: Landau - Aufgelauert - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Am 09.01.2026 wurde der Polizei Landau gegen 05:40 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung in der Friedrich-Ebert-Straße in Landau gemeldet. Vor Ort konnte ein 25-Jähriger angetroffen werden. Dieser gab an, dass ihm soeben ein 36-Jähriger aufgelauert habe. Hiernach soll der 36-Jährige ihn mit einer abgebrochenen Bierflasche bedroht und mit der Faust geschlagen haben. Dieser ließ von seinem weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren