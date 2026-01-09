Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS Insheim - Verkehrsunfall durch herabfallende Eisplatten

A65/AS Insheim (ots)

Kurz vor 10.30 Uhr kam es gestern Morgen (08.01.2026) auf der A65, AS Insheim (Fahrtrichtung Ludwighafen) zu einem Verkehrsunfall, weil Eisplatten von der Plane eines vorausfahrenden LKW`s auf zwei folgende Fahrzeuge fielen. Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei appelliert: Wenn im Winter frischer Schnee gefallen ist, sollten Autofahrende besonders auf Lkw mit Planendächern achten. Wenn die Temperaturen, vor allem nachts, unter den Gefrierpunkt sinken, kann angesammeltes Wasser auf Dächern von Lkw gefrieren. Tagsüber, wenn die Temperaturen wieder ansteigen, lösen sich die Eisplatten oder Schneelasten während der Fahrt und können unkontrolliert herabfallen. Sicheres Autofahren ist dann nicht mehr garantiert. Verliert ein Lkw oder ein Pkw während der Fahrt Eisstücke oder feste Schneereste von seiner Ladefläche oder vom Dach, begeht die Person am Steuer eine Verkehrsordnungswidrigkeit.

