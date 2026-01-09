Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Aufgelauert - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 09.01.2026 wurde der Polizei Landau gegen 05:40 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung in der Friedrich-Ebert-Straße in Landau gemeldet. Vor Ort konnte ein 25-Jähriger angetroffen werden. Dieser gab an, dass ihm soeben ein 36-Jähriger aufgelauert habe. Hiernach soll der 36-Jährige ihn mit einer abgebrochenen Bierflasche bedroht und mit der Faust geschlagen haben. Dieser ließ von seinem weiteren Vorhaben ab und flüchtete, nachdem Anwohner auf die Situation aufmerksam wurden. Hintergrund für den Vorfall dürfte sein, dass der 25-Jährige von dem 36-Jährigen als Nebenbuhler bezüglich einer Dame angesehen wird. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt, eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Der 36-Jährige konnte im Nachgang angetroffen werden. Eine Gefährderansprache wurde durchgeführt. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung verantworten müssen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

