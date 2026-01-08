Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Gefälschte Fahrerlaubnis

Ein 34 Jahre alter Mann muss sich in einem Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Er wurde gestern (07.01.2026) kurz vor 13 Uhr in der Staatsstraße mit seinem Fahrzeug kontrolliert. Dabei konnte festgestellt werden, dass sein Führerschein gefälscht war. Für ihn war die Weiterfahrt beendet. Fahrzeug und Fahrzeugschlüssel wurden vor Ort sichergestellt. Auch ein 38 Jahre alter Autofahrer muss sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten, da er bei der Verkehrskontrolle eine Fahrerlaubnis aus der Schweiz vorzeigte. Da er mittlerweile länger als 6 Monate im Bereich der südlichen Weinstraße wohnt und den Führerschein nicht umschreiben ließ, machte auch er sich strafbar. Die Ermittlungen dauern an.

