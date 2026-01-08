Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim - Einbruch in Freizeitcenter - Zeugen gesucht

Bornheim (ots)

In der Nacht vom 06.01.2026 auf den 07.01.2026 drangen unbekannte Täter in das Freizeitcenter in der Hornbachstraße in Bornheim ein. In das Objekt gelangten diese durch Aufhebeln einer Tür. Entwendet wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf circa 2650 Euro. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

