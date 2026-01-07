PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - 2 x THC positiv

Landau (ots)

Am 06.01.2026 wurde gegen 16:40 Uhr ein 24-jähriger Smart-Fahrer in der Nähe des Hauptbahnhofes in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch wurde am 07.01.2026 gegen 01:15 Uhr ein 23-jähriger E-Scooter-Fahrer im Ostring kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich in beiden Fällen Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte jeweils positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf der Dienststelle Blutproben entnommen. Beide werden sich nun in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über die Vorfälle informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

