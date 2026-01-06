PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wohnhausbrand

Insheim (ots)

Am 06.01.2025 gegen 10:20 Uhr wurde der Brand eines Wohnhauses in der Martin-Luther-Straße in Insheim gemeldet. Zwei Bewohner wurden verletzt, einer davon schwer. Beide wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Das Anwesen ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Löscharbeiten der Feuerwehr, die mit insgesamt 60 Kräften vor Ort war, dauerten bis in die Mittagsstunden an. Eine Begehung des Brandortes ist zum Berichtszeitpunkt noch nicht möglich. Die Ermittlungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizei Landau dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
M. Bachmann
Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

