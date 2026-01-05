PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Herxheim (ots)

Am Sonntag, dem 04.01.26, gegen 19.15 Uhr, befuhr ein PKW die L 543, von Herxheim in Richtung Insheim, als ihm in einem Kurvenbereich ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegenkam. Trotz Ausweichmanöver konnte der 53-jährige Fahrer eine Berührung der beiden Fahrzeuge nicht vermeiden. Diese stießen mit den Außenspiegeln zusammen. Während der 53-jährige Fahrer am Fahrbahnrand anhielt, setzt das entgegenkommende Fahrzeug seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zumindest am anhaltenden Fahrzeug entstand Sachschaden.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Landau, Tel.: 06341 2870, oder unter pilandau@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

