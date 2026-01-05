POL-PDLD: ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Germersheim (ots)
Einen 18-jährigen Autofahrer kontrollierten Beamte am Sonntag, gegen 16:30 Uhr am Unkenfunk in Germersheim. Dieser räumte gegenüber den Beamten gleich ein, nicht im Besitz der benötigten Fahrerlaubnis zu sein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.
