Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Glätteunfälle

Bild-Infos

Download

Edenkoben / Rhodt (ots)

Im Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben kam es am Samstag in Folge der winterlichen Straßenverhältnisse zu vier Verkehrsunfällen. Gleich zwei davon ereigneten sich an der Einmündung der K31 zur Edesheimer Straße in Edenkoben. Gegen 13:35 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit seinem PKW die K31 aus Edesheim kommend in Richtung Edenkoben. Im Kurvenbereich zur Edesheimer Straße kam er aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte sowohl mit dem dortigen Bordstein als auch mit einem Verkehrsschild, sodass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Drei Stunden später befuhr eine 22-Jährige die Edesheimer Straße in Richtung Edesheim. Aufgrund der Witterungsverhältnisse kam sie nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und rutschte in den Einmündungsbereich zur K31, wo es zur Kollision mit einem Skoda kam. Gegen 14:20 Uhr rutschte der Fahrer eines VW Touaregs beim Einparken auf dem Parkplatz des Hüttenbrunnens in ein daneben geparktes Fahrzeug und verursachte Sachschaden. Der 60-jährige Fahrzeugführer parkte sein Fahrzeug im Anschluss außerhalb des Parkplatzes entlang der Straße um und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Eine aufmerksame Zeugin informierte die Geschädigten über den Unfall. Dank ihr konnte der Fahrzeugführer ermittelt und gegen ihn ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet werden. Gegen 15:30 Uhr verlor zudem in Rhodt der Fahrzeugführer eines VW Touran aufgrund glatter Fahrbahn beim Ausparken die Kontrolle über seinen PKW und rutschte gegen eine Sandsteinmauer, sodass Sachschaden entstand.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell