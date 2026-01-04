PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Sachbeschädigung durch Böller

POL-PDLD: Sachbeschädigung durch Böller
Edenkoben (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Weinstraße zur Beschädigung eines Briefkastens durch einen Feuerwerkskörper. Ein Unbekannter sprengte die Tür des Briefkastens heraus. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Edenkoben telefonisch unter 06323 9550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben


Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

