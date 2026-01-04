POL-PDLD: Sachbeschädigung durch Böller

Wörth am Rhein (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu zwei Verkehrsunfällen infolge von Glatteis/Schnee, bei denen am verursachenden Fahrzeug Sommerreifen festgestellt werden konnten. Gegen 14:25 Uhr befuhr der Fahrer eines Mercedes-Benz die K15 von Wörth in Richtung Schaidt. Auf dieser Strecke kam es davor bereits zu einem Verkehrsunfall, wodurch es zu ...

mehr