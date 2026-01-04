POL-PDLD: Sachbeschädigung durch Böller
Edenkoben (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Weinstraße zur Beschädigung eines Briefkastens durch einen Feuerwerkskörper. Ein Unbekannter sprengte die Tür des Briefkastens heraus. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Edenkoben telefonisch unter 06323 9550 zu melden.
