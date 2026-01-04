PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an PKW

Edenkoben (ots)

In der Bahnhofstraße wurde im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Samstagmittag die Windschutzscheibe eines geparkten blauen Mitsubishis beschädigt. Ob der Schaden durch einen Schlag oder durch einen Feuerwerkskörper verursacht wurde, konnte nicht abschließend ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Edenkoben telefonisch unter 06323 9550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben


Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

