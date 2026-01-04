POL-PDLD: Sachbeschädigung an PKW

Polizeidirektion Landau

Sachbeschädigung an PKW

Edenkoben

In der Bahnhofstraße wurde im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Samstagmittag die Windschutzscheibe eines geparkten blauen Mitsubishis beschädigt. Ob der Schaden durch einen Schlag oder durch einen Feuerwerkskörper verursacht wurde, konnte nicht abschließend ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Edenkoben telefonisch unter 06323 9550 zu melden.

