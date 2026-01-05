Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: in Kindergarten eingebrochen

Germersheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Straße An der Lunette ein und durchwühlten mehrere Schränke. Wer hat in der Nacht im Bereich des Kindergartens verdächtige Wahrnehmung gemacht? Zeugenhinweise an die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580

