POL-PDLD: zwei Leichtverletzte bei Unfall auf B272
Schwegenheim (ots)
Auf einen vorausfahrenden und abbremsenden Pkw fuhr am Montag, gegen 11:20 Uhr ein 81-jähriger Autofahrer auf, der die Situation zu spät erkannte. Beide Insassen wurde leichtverletzt. Die 38-jährige Fahrerin des vorausfahrenden Pkw wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 40.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B272 zwischen den Anschlussstellen Weingarten und Schwegenheim in Fahrtrichtung Germersheim für etwa 45 Minuten einseitig gesperrt werden.
