POL-PDLD: zwei Leichtverletzte bei Unfall auf B272

Herxheim (ots) - Am Sonntag, dem 04.01.26, gegen 19.15 Uhr, befuhr ein PKW die L 543, von Herxheim in Richtung Insheim, als ihm in einem Kurvenbereich ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegenkam. Trotz Ausweichmanöver konnte der 53-jährige Fahrer eine Berührung der beiden Fahrzeuge nicht vermeiden. Diese stießen mit den Außenspiegeln zusammen. Während der 53-jährige Fahrer am Fahrbahnrand anhielt, setzt das entgegenkommende Fahrzeug seine Fahrt fort und entfernte ...

