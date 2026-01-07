POL-PDLD: Germersheim- Glätteunfall auf B9
Germersheim (ots)
Gestern Morgen befuhr ein 30-jähriger Autofahrer um 05.30 Uhr die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe der Anschlussstelle Germersheim Mitte verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Schutzplanke. Anschließend flüchtete er unerlaubt vom Unfallort. Da er am Unfallort sein Kennzeichen verlor, konnte er durch die alarmierte Polizei schnell ermittelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.
