Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Schwerer Verkehrsunfall

Herxheim (ots)

Am 07.01.2025 befuhr gegen 15:35 Uhr ein 59-jähriger VW-Fahrer die Straße Am Kleinwald in Herxheim in östliche Richtung. Bei einer Unterhaltung mit seiner Beifahrerin geriet dieser aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden 23-jährigen Hyundai-Fahrerin. Die Hyundai-Fahrerin wurde in ihrem PKW zunächst eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde durch den Unfall schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Der 59-jährige VW-Fahrer sowie ein 30-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 13.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße Am Kleinwald voll gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es hierdurch nicht. Der 59-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2870
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

