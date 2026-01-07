PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Wohnungsbrand in einem Altenwohnheim

Wörth (ots)

Am 06.01.2025 gegen 21:30 Uhr kam es zu einem Wohnungsbrand in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Wörth. Der Brand konnte durch einen Zeugen gelöscht werden. Zwei Personen wurden durch Rauchgasintoxikationen verletzt, weshalb sie in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Alle Bewohner der Wohnanlage mussten kurzfristig evakuiert werden. Nach erfolgten Lüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizei Landau dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
M. Bachmann
Telefon: 06341-287-3002

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

