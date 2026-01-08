Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: L509/Ilbesheim/Landau-Wollmesheim - Geschwindigkeitsmessungen

L509/Ilbesheim/Landau-Wollmesheim (ots)

Am 07.01.2026 wurden Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der L509 bei Ilbesheim und Wollmesheim durchgeführt. Bei jeweils erlaubten 70 km/h mussten 25 Fahrzeugführer beanstandet werden, welche zu schnell unterwegs waren. Zudem wurden drei Fahrzeugführer beanzeigt, welche während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Sie müssen sich auf ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen.

Größere Probleme hat sich bei den Kontrollen ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer eingehandelt. Dieser wurde gegen 13 Uhr mit 102 km/h gemessen. Zu allem Überfluss konnten bei diesem Anzeichen erkannt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf Amphetamin. In der Folge wurde dem 49-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zukommen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell