Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall auf Ölstraße

Bellheim (ots)

Eine 28-jährige Autofahrerin verlor aus bislang ungeklärter Ursache am Mittwoch, gegen 18:20 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug, als sie die Ölstraße in Richtung B9 befuhr. Hierbei kam sie auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die Autofahrerin und ihre zwei im Fahrzeug befindlichen Kinder wurden leicht verletzt. Die Unfallgegnerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 08.01.2026 – 09:55

    POL-PDLD: L509/Ilbesheim/Landau-Wollmesheim - Geschwindigkeitsmessungen

    L509/Ilbesheim/Landau-Wollmesheim (ots) - Am 07.01.2026 wurden Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der L509 bei Ilbesheim und Wollmesheim durchgeführt. Bei jeweils erlaubten 70 km/h mussten 25 Fahrzeugführer beanstandet werden, welche zu schnell unterwegs waren. Zudem wurden drei Fahrzeugführer beanzeigt, welche während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Sie ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 09:54

    POL-PDLD: Bornheim - Einbruch in Freizeitcenter - Zeugen gesucht

    Bornheim (ots) - In der Nacht vom 06.01.2026 auf den 07.01.2026 drangen unbekannte Täter in das Freizeitcenter in der Hornbachstraße in Bornheim ein. In das Objekt gelangten diese durch Aufhebeln einer Tür. Entwendet wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf circa 2650 Euro. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 20:14

    POL-PDLD: Herxheim - Schwerer Verkehrsunfall

    Herxheim (ots) - Am 07.01.2025 befuhr gegen 15:35 Uhr ein 59-jähriger VW-Fahrer die Straße Am Kleinwald in Herxheim in östliche Richtung. Bei einer Unterhaltung mit seiner Beifahrerin geriet dieser aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden 23-jährigen Hyundai-Fahrerin. Die Hyundai-Fahrerin wurde in ihrem PKW zunächst eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr ...

    mehr
