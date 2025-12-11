Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Verdächtiger Rauch - Nutzfeuer

Sonsbeck (ots)

Donnerstag, 11.12.2025, 18:12 Uhr, Einsatz 094/2025 - Eine verdächtige Rauchentwicklung stellte sich als illegales Nutzfeuer heraus. Dieses wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Am Donnerstagabend wurde die Einheit Sonsbeck um 18:12 Uhr mit dem Stichwort "B2 Verdächtiger Rauch" aufgrund von Brandgeruch und Rauchentwicklung in den Bereich Raiffeisenstraße / Stettiner Straße gerufen. Auf einem nahegelegenen Gehöft an der Neerstraße fanden die Einsatzkräfte im Rahmen der Erkundung die Ursache in Form eines illegalen Nutzfeuers, mit dem Unrat verbrannt wurde.

Das Feuer wurde aufgrund der bestehenden Gefahren für die Umwelt von der Feuerwehr unter Atemschutz gelöscht. Der Verursacher wurde belehrt. Die Polizei erschien ebenfalls an der Einsatzstelle. Im Einsatz waren 17 Einsatzkräfte der Einheit Sonsbeck für ca. 45 Minuten.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell