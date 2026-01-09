POL-PDLD: Steinfeld - Mit Kokain aber ohne Fahrerlaubnis...
Steinfeld (ots)
...wurde am Donnerstag, 8. Januar ein 23-jähriger Autofahrer in Steinfeld kontrolliert. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Zudem erwarten ihn Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell