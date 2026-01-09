PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kapsweyer - Zeugenaufruf: Wohnmobil zerkratzt und mit Farbe beschmiert

POL-PDLD: Kapsweyer - Zeugenaufruf: Wohnmobil zerkratzt und mit Farbe beschmiert
  • Bild-Infos
  • Download

Kapsweyer (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnmobil kam es in Kapsweyer im Zeitraum vom 7.-8. Januar. Wer hat am und um den Tatort in der Raiffeisenstraße Verdächtiges wahrgenommen und kann zur Tataufklärung beitragen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 08:38

    POL-PDLD: Steinfeld - Mit Kokain aber ohne Fahrerlaubnis...

    Steinfeld (ots) - ...wurde am Donnerstag, 8. Januar ein 23-jähriger Autofahrer in Steinfeld kontrolliert. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Zudem erwarten ihn Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Michael Schreiber, PHK Telefon: 06343-9334-1402 ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 12:57

    POL-PDLD: Unfall auf Ölstraße

    Bellheim (ots) - Eine 28-jährige Autofahrerin verlor aus bislang ungeklärter Ursache am Mittwoch, gegen 18:20 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug, als sie die Ölstraße in Richtung B9 befuhr. Hierbei kam sie auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die Autofahrerin und ihre zwei im Fahrzeug befindlichen Kinder wurden leicht verletzt. Die Unfallgegnerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren