POL-PDLD: Kapsweyer - Zeugenaufruf: Wohnmobil zerkratzt und mit Farbe beschmiert
Kapsweyer (ots)
Zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnmobil kam es in Kapsweyer im Zeitraum vom 7.-8. Januar. Wer hat am und um den Tatort in der Raiffeisenstraße Verdächtiges wahrgenommen und kann zur Tataufklärung beitragen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell