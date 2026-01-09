POL-PDLD: Kapsweyer - Zeugenaufruf: Wohnmobil zerkratzt und mit Farbe beschmiert

Bellheim (ots) - Eine 28-jährige Autofahrerin verlor aus bislang ungeklärter Ursache am Mittwoch, gegen 18:20 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug, als sie die Ölstraße in Richtung B9 befuhr. Hierbei kam sie auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die Autofahrerin und ihre zwei im Fahrzeug befindlichen Kinder wurden leicht verletzt. Die Unfallgegnerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten ...

