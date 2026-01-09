PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Albersweiler - Nach Sachbeschädigung Tierabwehrspray eingesetzt

Albersweiler (ots)

Am 09.01.2026 konnte gegen 22:50 Uhr ein 30-Jähriger in Albersweiler über die Videoüberwachung seiner Haustür erkennen, dass diese aktuell von einer männlichen Person beschädigt wird. Auf Ansprache entfernte sich die männliche Person. Der 30-Jährige nahm die Verfolgung auf. Es kam zu einer Rangelei der beiden Personen, wobei auch Tierabwehrspray durch den 30-Jährigen eingesetzt wurde. Danach konnte die männliche Person zunächst flüchten. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte die männliche Person gestellt und einer Identitätsfeststellung unterzogen werden. Der 38-Jährige wurde durch den Einsatz des Tierabwehrsprays leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Es wurde eine Gefährderansprache durchgeführt. Der Sachschaden an der Haustür beträgt circa 50 Euro. Es wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

