Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Von der Verkehrskontrolle ins Gefängnis

Maikammer (ots)

Gestern (08.01.2026) in den Mittagsstunden wurde ein 31 Jahre alter Autofahrer in der Weinstraße mit seinem Fahrzeug kontrolliert. Da er keine Fahrerlaubnis vorzeigen konnte, wurden entsprechende Überprüfungen durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein mehr hatte. Zudem bestand gegen den Mann ein offener Haftbefehl, der direkt nach der Kontrolle in Vollzug gesetzt wurde.

