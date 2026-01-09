PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Von der Verkehrskontrolle ins Gefängnis

POL-PDLD: Maikammer - Von der Verkehrskontrolle ins Gefängnis
  • Bild-Infos
  • Download

Maikammer (ots)

Gestern (08.01.2026) in den Mittagsstunden wurde ein 31 Jahre alter Autofahrer in der Weinstraße mit seinem Fahrzeug kontrolliert. Da er keine Fahrerlaubnis vorzeigen konnte, wurden entsprechende Überprüfungen durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein mehr hatte. Zudem bestand gegen den Mann ein offener Haftbefehl, der direkt nach der Kontrolle in Vollzug gesetzt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren