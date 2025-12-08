PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Ladung mit Zündstoff

Breitenau (ots)

In den Nachtstunden des 6. Dezember 2025 wurde ein tschechischer Kleintransporter am Grenzübergang Breitenau zur Einreisekontrolle vorstellig. Beide Insassen wiesen sich mit gültigen Dokumenten aus. Bei der Nachschau im Laderaum staunten die eingesetzten Beamten nicht schlecht. Ein Laderaum voller Pyrotechnik. Insgesamt wurde Pyrotechnik der Kategorien F2-F4 mit einer Nettoexplosivmasse von 112 Kilogramm fest- und sichergestellt. Im Zusammenhang mit der Feststellung der Pyrotechnik, kamen noch 120.000 Stück vietnamesische und unversteuerte Zigaretten zum Vorschein. Zuständigkeitshalber wurde der Sachverhalt komplett an das Zollfahndungsamt Dresden zur weiteren Bearbeitung abgegeben.

Rückfragen bitte an:


Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Pressesprecher
Frank Rehbein
Telefon: 03 50 23 - 676 505
E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell

