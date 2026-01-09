POL-PDLD: Edesheim - Unter Drogeneinfluss
Edesheim (ots)
Kurz vor 21 Uhr war gestern Abend (08.01.2026) die Autofahrt für einen 22 Jahre alten Autofahrer aus dem Kreis beendet. Der Mann wurde mit seinem Fahrzeug kontrolliert. Da er auffällig stark zitterte, wurde ihm ein Drogenschnelltest angeboten, der auf Cannabiskonsum reagierte. Auf Befragen gab der Mann an, dass er einige Tage zuvor einen Joint geraucht hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
