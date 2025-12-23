POL-PDLU: Polizeiliche Weihnachtsbotschaft: Endlich Schluss mit der Raserei!
Nordpol / Schifferstadt (ots)
Zwischen Weihnachtsbraten und Geschenken ganz schnell noch mal an alles denken was am Jahresend´ das Fest zum besond´ren werden lässt. Doch vergesst nicht in der Raserei Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei! Die sind bereit zu jeder Stunde drum höret auch mal diese Kunde: Auch wir genießen gerne mal die Ruh gehts rund um uns besinnlich zu. Es gilt trotzdem - das ist klar - für euch alle sind wir #immerda.
Die Polizeiinspektion Schifferstadt wünscht allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein ruhiges, besinnliches und schönes Frohes Fest!
