POL-PDLU: Verkehrskontrollen
Schifferstadt (ots)
In der Zeit von 08:15 bis 11:45 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt am vergangenen Montag (22.12.2025) im Dienstgebiet mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei konnten drei Handyverstöße sowie zwei Gurtverstöße festgestellt und geahndet werden. Darüber hinaus wurden technische Mängel festgestellt und entsprechende Mängelberichte ausgestellt.
