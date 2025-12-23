PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots)

In der Zeit von 08:15 bis 11:45 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt am vergangenen Montag (22.12.2025) im Dienstgebiet mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei konnten drei Handyverstöße sowie zwei Gurtverstöße festgestellt und geahndet werden. Darüber hinaus wurden technische Mängel festgestellt und entsprechende Mängelberichte ausgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 07:33

    POL-PDLU: Frankenthal - Betrunken Unfall gebaut

    Frankenthal (ots) - Am 22.12.2025, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Mann aus Frankenthal die Julius-Bettinger-Straße in Richtung Schraderstraße. An der dortigen Einmündung kollidiert er mit einer Straßenlaterne und entfernt sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Zeugenhinweise kann das Fahrzeug durch die eingesetzte Streife an der Halteranschrift angetroffen und der Fahrer kontrolliert werden. ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:15

    POL-PDLU: Fahrer unter Drogeneinfluss

    Altrip (ots) - Am späten Sonntagabend (21.12.2025) wurde ein 24-jähriger Autofahrer aus Altrip von Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt auf der K13 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während dieser Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel. Dies wurde durch einen vor Ort durchgeführten Schnelltest auch bestätigt. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Den ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:04

    POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Sonntag, in der Zeit zwischen 01:00 - 16:15 Uhr parkte eine 43-jährige Frau ihren roten PKW der Marke MG ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Remlingstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte ihren PKW im hinteren Bereich. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem verursachenden Fahrzeug geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren