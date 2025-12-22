Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrer unter Drogeneinfluss

Altrip (ots)

Am späten Sonntagabend (21.12.2025) wurde ein 24-jähriger Autofahrer aus Altrip von Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt auf der K13 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während dieser Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel. Dies wurde durch einen vor Ort durchgeführten Schnelltest auch bestätigt. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Den 24-jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

