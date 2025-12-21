PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung an PKW auf dem Festplatz - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Samstag zwischen 18:13 Uhr und 21:50 Uhr zerkratzte eine bisher unbekannte Person einen schwarzen PKW Alfa Romeo, welcher im genannten Zeitraum auf dem Festplatz geparkt war. Der Sachschaden wird auf circa 5000EUR geschätzt.

Zeugen gesucht: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Festplatz in Speyer beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

