POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Montagmittag 15.12.2025 circa 12:20 Uhr bis Dienstagnachmittag circa 16:05 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Ein- oder Aussteigen einen grauen PKW Opel, welcher auf dem Mitfahrerparkplatz in Speyer-Nord geparkt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe wird auf circa 1000EUR geschätzt.

Zeugen gesucht: Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen oder der Unfallverursacher selbst werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

