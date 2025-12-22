Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots)

Am 21.12.2025, gegen 14.45 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein Pkw gemeldet, welcher im Innenstadtbereich mit unsicherer Fahrweise auffallen würde. Durch die eingesetzte Streife konnte der Pkw nach weiteren Zeugenhinweisen im Neumayerring festgestellt werden. Aufgrund der Schilderung von Zeugen, dass der Pkw teilweise über Gehwege gefahren sei, allerdings ohne Personen zu gefährden, wurde die Fahrerin, eine 35-jährige Frau aus Frankenthal, durch die Streife kontrolliert. Bei ihr konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte sie. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass sie derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

