POL-PDLU: Frankenthal - Betrunken Unfall gebaut
Frankenthal (ots)
Am 22.12.2025, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Mann aus Frankenthal die Julius-Bettinger-Straße in Richtung Schraderstraße. An der dortigen Einmündung kollidiert er mit einer Straßenlaterne und entfernt sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Zeugenhinweise kann das Fahrzeug durch die eingesetzte Streife an der Halteranschrift angetroffen und der Fahrer kontrolliert werden. Hierbei wird bei ihm starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 3,52 Promille. Ihm wird eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 7000 Euro.
