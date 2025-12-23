PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Betrunken Unfall gebaut

Frankenthal (ots)

Am 22.12.2025, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Mann aus Frankenthal die Julius-Bettinger-Straße in Richtung Schraderstraße. An der dortigen Einmündung kollidiert er mit einer Straßenlaterne und entfernt sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Zeugenhinweise kann das Fahrzeug durch die eingesetzte Streife an der Halteranschrift angetroffen und der Fahrer kontrolliert werden. Hierbei wird bei ihm starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 3,52 Promille. Ihm wird eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 7000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 13:15

    POL-PDLU: Fahrer unter Drogeneinfluss

    Altrip (ots) - Am späten Sonntagabend (21.12.2025) wurde ein 24-jähriger Autofahrer aus Altrip von Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt auf der K13 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während dieser Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel. Dies wurde durch einen vor Ort durchgeführten Schnelltest auch bestätigt. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Den ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:04

    POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Sonntag, in der Zeit zwischen 01:00 - 16:15 Uhr parkte eine 43-jährige Frau ihren roten PKW der Marke MG ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Remlingstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte ihren PKW im hinteren Bereich. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem verursachenden Fahrzeug geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 08:07

    POL-PDLU: Frankenthal - Trunkenheit im Verkehr

    Frankenthal (ots) - Am 21.12.2025, gegen 14.45 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein Pkw gemeldet, welcher im Innenstadtbereich mit unsicherer Fahrweise auffallen würde. Durch die eingesetzte Streife konnte der Pkw nach weiteren Zeugenhinweisen im Neumayerring festgestellt werden. Aufgrund der Schilderung von Zeugen, dass der Pkw teilweise über Gehwege gefahren sei, allerdings ohne Personen zu gefährden, wurde die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren