Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Weiterfahrt untersagt

Hochdorf-Assenheim (ots)

Nach dem Konsum von alkoholischen Getränken in einer Kneipe wollte eine 49-jährige stark alkoholisiert mit ihrem Auto von dannen fahren. Als die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt vor Ort eintrafen, saß die Dame in ihrem Auto und war bereit, dies zu starten, was jedoch nicht gelang. Um eine Fort- bzw. Weiterfahrt zu verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel der 49-jährigen sichergestellt. Ein Alkoholtest konnte vor Ort nicht durchgeführt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell