PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Weiterfahrt untersagt

Hochdorf-Assenheim (ots)

Nach dem Konsum von alkoholischen Getränken in einer Kneipe wollte eine 49-jährige stark alkoholisiert mit ihrem Auto von dannen fahren. Als die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt vor Ort eintrafen, saß die Dame in ihrem Auto und war bereit, dies zu starten, was jedoch nicht gelang. Um eine Fort- bzw. Weiterfahrt zu verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel der 49-jährigen sichergestellt. Ein Alkoholtest konnte vor Ort nicht durchgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 11:30

    POL-PDLU: Verkehrskontrollen

    Schifferstadt (ots) - In der Zeit von 08:15 bis 11:45 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt am vergangenen Montag (22.12.2025) im Dienstgebiet mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei konnten drei Handyverstöße sowie zwei Gurtverstöße festgestellt und geahndet werden. Darüber hinaus wurden technische Mängel festgestellt und entsprechende Mängelberichte ausgestellt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Schifferstadt ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 07:33

    POL-PDLU: Frankenthal - Betrunken Unfall gebaut

    Frankenthal (ots) - Am 22.12.2025, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Mann aus Frankenthal die Julius-Bettinger-Straße in Richtung Schraderstraße. An der dortigen Einmündung kollidiert er mit einer Straßenlaterne und entfernt sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Zeugenhinweise kann das Fahrzeug durch die eingesetzte Streife an der Halteranschrift angetroffen und der Fahrer kontrolliert werden. ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:15

    POL-PDLU: Fahrer unter Drogeneinfluss

    Altrip (ots) - Am späten Sonntagabend (21.12.2025) wurde ein 24-jähriger Autofahrer aus Altrip von Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt auf der K13 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während dieser Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel. Dies wurde durch einen vor Ort durchgeführten Schnelltest auch bestätigt. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren